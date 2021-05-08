KAHRAMANMMARAŞ'ta inşatta sıva yaparken yaklaşık 8 metre yükseklikten düşen Yunus Karadoğan (48) hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Kahramanmaraş- Adana karayolu üzerindeki bir fabrika inşaatında meydana geldi. Yunus Karadoğan sıva yaparken, yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü. Mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan 4 çocuk babası Yunus Karadoğan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kaynak: DHA
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