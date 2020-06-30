Son dakika! Sivas arıcılıkta üs merkezi olmayı hedefliyor - Son Dakika

Son dakika! Sivas arıcılıkta üs merkezi olmayı hedefliyor

Son dakika haberlerine göre Sivas Valisi Salih Ayhan, Tozanlı Vadisi'nde başlatılan Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi kapsamında Sivas'ı arıcılıkta üs merkezi yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Tozanlı Vadisi'nde başlatılan Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi kapsamında Sivas'ı arıcılıkta üs merkezi yapmayı hedeflediklerini belirtti.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, merkeze bağlı Karabalçık, Hafik'in Çaltılı, Alibeyli ve Değirmenseki köyleri ile Tozanlı Vadisi mevkisinde bulunan arı işletmelerinde incelemede bulundu.

Ayhan, Tozanlı Vadisi'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün başlattığı, İl Özel İdaresi, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DAP) ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından desteklenen "Organik Arıcılık Projesi" çalışmalarını inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan, "Bu bölgeyi, bu dokuyu muhafaza edip alt yapısını güçlendireceğiz. Türkiye'nin arı üretim merkezi olması noktasında ciddi bir çalışma yapacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Sivas'ın arıcılıkta Türkiye'de söz sahibi olduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Sivas, arı işletmesi bakımından Türkiye ikincisi, bal üretiminde de Türkiye dördüncüsü ancak fiili üreticide Türkiye birincisi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Sivas'a birçok ilimizden gezgin arıcı geliyor ama o gezgin arıcılarımızın ürettikleri arılar geldikleri yani kayıtlı olduğu yerde olduğu için bundan dolayı dördüncü sırada ama normalde fiili olarak da Türkiye birincisi olduğumuzu özellikle söyleyebiliriz. Sebebi nedir, Sivas'ın geniş bir coğrafyası, bakir bir yapısı, yaylaları, ovaları, müthiş bir doğası var. Endemik bitki florası bakımından Türkiye'de tek olduğunu ifade edebiliriz."

"50 bin kovan ve arı malzemesi desteği sağlayacağız"

Sivas'ı arıcılıkta üs yapmak için çalıştıklarını vurgulayan Vali Ayhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kısa vadede özellikle 5 yıllık periyot içerisinde bu bölgeye yaklaşık 50 bin kovanı ve arı malzemesi desteği sağlayacağız. Sivas'ı arıcılıkta bir üs yapmak istiyoruz. Tozanlı Vadisi organik arı yetiştiriciliğinde 5 yıllık periyotta 50 bin kovan ve kovan malzemeleri vermek temel hedefimiz. Bu sene 3 bin kovan verdik, gördük ki anlam bulmuş, mana bulmuş, üreticilerimiz buna sahip çıkmış ve ekonomiye kazandırma noktasında gayret göstermişler."

Salih Ayhan, Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 19:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Sivas arıcılıkta üs merkezi olmayı hedefliyor - Son Dakika

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