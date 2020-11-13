Son dakika... Sivas Belediyespor'da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
13.11.2020 19:01
Son dakika spor haberine göre Misli.com 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor'da 4 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Misli.com 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor'da 4 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Kulübün sosyal medya hesabından, "Sporcularımıza ve teknik ekibimize yapılan Kovid-19 PCR testleri neticesine göre, 4 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanıldı. Testi pozitif çıkan oyuncularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanıldı. Testi pozitif çıkan oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." paylaşımı yapıldı.
Son Dakika 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, mayolu pozlarını paylaştı Rus basını, Dağlık Karabağ savaşını yazdı: Ermenistan ve Rusya kaybetti, Türkiye kazandı Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor Son Dakika: İstanbul'da tüm pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı Son Dakika: Rekabet Kurulu, Google'a 197 milyon lira idari para cezası verdi Federasyon, koronavirüs nedeniyle hükmen mağlubiyet kararını Süper Lig'de de uygulayacak Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomide yeni dönemin ipuçları: Önceliğimiz enflasyonu tek haneli rakamlara çekmek Cem Özer, yıllar sonra anlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu