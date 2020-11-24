Son Dakika: Sivas Belediyespor'u 4-0 yenen Fenerbahçe, kupada tur atladı

Son dakika: Fenerbahçe rahat kazandı! Türkiye Kupası 4. tur maçında sarı lacivertliler, konuk ettiği Sivas Belediyespor'u 4-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Maçta 2 gol atan Thiam, galibiyetin mimarı oldu.

Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Fenerbahçe ile Sivas Belediyespor karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı sarı lacivertliler kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 41. ve 68. dakikada Mame Thiam, 63. dakikada Dimitrios Pelkas ve 74. dakikada Ademi'den geldi. Bu sonuçla ev sahibi ekip kupada adını bir üst tura yazdırırken Sivas Belediyespor turnuvaya veda etti.

Son Dakika

BioNTech ile Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısı 10 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlanabilir

G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti

Skandal görüntüler! Hafter güçlerinin tatbikatında Türk bayrağı hedef olarak kullanıldı

Ibrahimovic, yüzünü kullandığı için video oyunu firmasına ateş püskürdü: Size kim izin verdi!

Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz

Son Dakika: Türkiye'de 24 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 161 kişi vefat etti, 7381 yeni vaka tespit edildi

Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek