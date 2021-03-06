Son dakika... Sivas'ın Kangal ilçesinde çatı yangını - Son Dakika

Son dakika... Sivas'ın Kangal ilçesinde çatı yangını

06.03.2021 16:01
Son dakika... Sivas'ın Kangal ilçesinde çatı yangını, System.String[]

Son dakika haberler... Sivas'ın Kangal ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Sivas'ın Kangal ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Zafer Mahallesi Ahmet Öztekin Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın zemin katında Hüseyin Karaca'ya ait lokantanın çatıya kadar uzanan bacasında yangın çıktı.

Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, apartmanın çatısına sıçrayan yangını uzun süren çalışmanın ardından söndürdü.

Yangında apartmanda maddi hasar oluştu.

Hüseyin Karaca, Yangın, Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Sivas'ın Kangal ilçesinde çatı yangını - Son Dakika


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