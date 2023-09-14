Sivas Katliamı davası zaman aşımından düştü - Son Dakika

Sivas Katliamı davası zaman aşımından düştü

Son Güncelleme: 14.09.2023 18:11

Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin firari sanıkların yargılandığı son dava, zaman aşımı gerekçesiyle düşürüldü.

Sivas'ta, 2 Temmuz 1993'te, Madımak Oteli'nde 33 aydının yakılarak öldürülmesine ilişkin davanın son duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti davanın düşmesine karar verdi. Savcı, 30 yıllık olağanüstü zaman aşımı süresinin 2 Temmuz'da dolduğunu söyleyerek üç firari sanık hakkında zaman aşımı uygulanarak davanın düşmesini talep etmişti.

MAHKEME HEYETİ İKİNCİ YARIDA KARARINI AÇIKLADI

Sivas Katliamı davasının son duruşmasında karar çıktı. Madımak Katliamı davasında savcı, esasa ilişkin mütalaasında 30 yıllık olağanüstü zaman aşımı süresinin 2 Temmuz'da dolduğunu söyleyerek firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karakaş yönünden süren davanın düşmesini istedi. Mütalaanın ardından duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, ikinci yarıda kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, davanın düşürülmesine karar verdi.

DURUŞMAYA CHP'Lİ VEKİLLER DE KATILDI

Duruşmayı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökçe Gökçen, Orhan Sarıbal, Veli Ağbaba, Ulaş Karasu; Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, İstanbul Milletvekili Celal Fırat; Emek Partisi Antep Milletvekili Sevda Karaca, çok sayıda siyasi isim ve gazeteci katıldı.

SİVAS'TAKİ KATLİAMDA 33 AYDIN YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Sivas'ta gerçekleşen katliamda Muhibe Akarsu, Muhlis Akarsu, Gülender Akça, Metin Altıok, Ahmet Alan, Mehmet Atay, Sehergül Ateş, Behçet Aysan, Erdal Ayrancı, Asım Bezirci, Belkıs Çakır, Serpil Canik, Muammer Çiçek, Nesimi Çimen, Carina Cuanna, Serkan Doğan, Hasret Gültekin, Murat Gündüz, Gülsüm Karababa, Uğur Kaynar, Asaf Koçak, Koray Kaya, Menekşe Kaya, Handan Metin, Sait Metin, Huriye Özkan, Yeşim Özkan, Ahmet Öztürk, Ahmet Özyurt, Nurcan Şahin, Özlem Şahin, Asuman Sivri, Yasemin Sivri, Edibe Sulari İnci Türk ve Kenan Yılmaz yaşamını yitirmişti.

Sivas Katliamı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas Katliamı davası zaman aşımından düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas Katliamı davası zaman aşımından düştü - Son Dakika
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