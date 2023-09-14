Sivas Katliamı davası zaman aşımından düştü

Sivas'ta, 2 Temmuz 1993'te, Madımak Oteli'nde 33 aydının yakılarak öldürülmesine ilişkin davanın son duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti davanın düşmesine karar verdi. Savcı, 30 yıllık olağanüstü zaman aşımı süresinin 2 Temmuz'da dolduğunu söyleyerek üç firari sanık hakkında zaman aşımı uygulanarak davanın düşmesini talep etmişti.
Sivas Katliamı davasının son duruşmasında karar çıktı. Madımak Katliamı davasında savcı, esasa ilişkin mütalaasında 30 yıllık olağanüstü zaman aşımı süresinin 2 Temmuz'da dolduğunu söyleyerek firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karakaş yönünden süren davanın düşmesini istedi. Mütalaanın ardından duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, ikinci yarıda kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, davanın düşürülmesine karar verdi.
Duruşmayı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökçe Gökçen, Orhan Sarıbal, Veli Ağbaba, Ulaş Karasu; Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, İstanbul Milletvekili Celal Fırat; Emek Partisi Antep Milletvekili Sevda Karaca, çok sayıda siyasi isim ve gazeteci katıldı.
Sivas'ta gerçekleşen katliamda Muhibe Akarsu, Muhlis Akarsu, Gülender Akça, Metin Altıok, Ahmet Alan, Mehmet Atay, Sehergül Ateş, Behçet Aysan, Erdal Ayrancı, Asım Bezirci, Belkıs Çakır, Serpil Canik, Muammer Çiçek, Nesimi Çimen, Carina Cuanna, Serkan Doğan, Hasret Gültekin, Murat Gündüz, Gülsüm Karababa, Uğur Kaynar, Asaf Koçak, Koray Kaya, Menekşe Kaya, Handan Metin, Sait Metin, Huriye Özkan, Yeşim Özkan, Ahmet Öztürk, Ahmet Özyurt, Nurcan Şahin, Özlem Şahin, Asuman Sivri, Yasemin Sivri, Edibe Sulari İnci Türk ve Kenan Yılmaz yaşamını yitirmişti.
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