Son Dakika: SİVAS Mahalleli, psikiyatri hastası komşunun hastaneye yatırılmasını istiyor - Son Dakika

Son Dakika: SİVAS Mahalleli, psikiyatri hastası komşunun hastaneye yatırılmasını istiyor

Gelen son dakika haberlerine göre Mahalleli, psikiyatri hastası komşunun hastaneye yatırılmasını istiyorSİVAS'ta, psikiyatri hastası olduğu öne sürülen ve yalnız yaşayan A.T.'nin (45) kriz geçirdiği anlarda yoldan geçen araçlar ile vatandaşlara saldırdığı, çocukları korkuttuğu iddia edilerek, hastaneye yatırılması istendi.

Mahalleli, psikiyatri hastası komşunun hastaneye yatırılmasını istiyor

SİVAS'ta, psikiyatri hastası olduğu öne sürülen ve yalnız yaşayan A.T.'nin (45) kriz geçirdiği anlarda yoldan geçen araçlar ile vatandaşlara saldırdığı, çocukları korkuttuğu iddia edilerek, hastaneye yatırılması istendi.

Alibaba Mahallesi 28'inci Sokak'ta bulunan müstakil evde yalnız yaşayan ve 30 yıldır psikiyatri tedavisi gören A.T., iddiaya göre, zaman zaman geçirdiği krizler nedeniyle, araçların yollarını kesiyor, oyun oynayan çocukları korkutuyor. Özellikle de sabah ve akşam saatlerinde yüksek sesle müzik dinleyerek mahalleliyi rahatsız ediyor. Mahalleli, A.T.'nin saldırgan tavırlar sergilediği için hastaneye yatırılması gerektiğini savunuyor.

'MAHALLE SAKİNLERİMİZ TEDİRGİN'

Alibaba Mahalesi Muhtarı İbrahim Tozkoparan, A.T. ile ilgili çok sayıda şikayet aldığını belirterek, "Mahalle sakinleri bu durumdan çok rahatsız. Biz gerekli yerlere gerekli dilekçeyi verdik. Mahalleli de imza topladı. A.T., daha önce hastanede yattı ancak taburcu olunca geri geldi. Bakım merkezlerine yatırılacaktı ama olmadı. Vatandaşlarımız çok tedirgin. A.T. bir çocuğa zarar verebilir. A.T.'nin tedavisinin devam etmesini, hastaneye yatırılmasını istiyoruz" dedi.

Mahallede yaşayan Emin Akalın (35) da A.T.'nin 30 yıldır aynı durumda olduğunu iddia ederek, "Yoldan geçenlere, vatandaşlara, araçlara, çocuklara çok zararı oluyor. Bu durumu herkese bildiriyoruz. Polisler tarafından alınıyor ama geri geliyor. İmza topladık, valiliğe de bildirdik. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bana, arkadan kürek attı ama çok şükür isabet etmedi. Artık buna bir çözüm bulunmalı" diye konuştu.

'MAHALLEDEN SOĞUDUK'

Zennube Akalın (53) da "Artık baş edemiyoruz. Bir çare bulsunlar. Camlarımızı kırıyor. Kimse sahip çıkmıyor. Silahı da var. Eskiden böyle değildi. Son zamanlarda böyle oldu. Kimse korkudan dışarıya çıkamıyor" dedi.

Mehmet Keklik (18) ise, "Sabaha kadar yüksek sesle müzik açıyor. Herkese küfür ediyor. Çok rahatsızız. Mahalleye geleli 1 yıl oldu ama keşke gelmeseydik. Mahalleden soğuduk, rahat uyuyamıyoruz. Bu konuyla ilgili yardım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: SİVAS Mahalleli, psikiyatri hastası komşunun hastaneye yatırılmasını istiyor

Alibaba, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 11:56

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: SİVAS Mahalleli, psikiyatri hastası komşunun hastaneye yatırılmasını istiyor - Son Dakika
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