Son dakika haberleri! Aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı - Son Dakika

İtfaiye ekipleri sürekli yer değiştiren kedinin bulunduğu yerden çıkması için hava tuttu.

Aracını yol kenarına çekerek bir süre kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan Göç, başarılı olamayınca otomobiliyle Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne gitti.

Vural Göç, 34 BCH 009 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada Göç'ün otomobilinin motor kısmına kedi girdi.

Sivas 'ta bir otomobilin motor kısmına sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

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