Son dakika! Sivas'ta ATV kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandığı ATV kazasında 1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Suşehri ilçesine bağlı Karaağaç köyünde meydana geldi. Yıldız Yüksel'in (17) kullandığı ATV, seyir halinde iken bir anda ATV'nin kontrolünü kaybetti. ATV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazayı görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada sürücü Yıldız Yüksel olay yerinde hayatını kaybetti. Komşusu olduğu öğrenilen H.Y. (46) ise 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen H.Y., daha sonra Sivas'a sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS