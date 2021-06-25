Bariyerlere çarpan motosikletin Rus sürücüsü öldü - Son Dakika

Bariyerlere çarpan motosikletin Rus sürücüsü öldü

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kullandığı motosikletle bariyerlere çarpan Rus hayatını kaybetti.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kullandığı motosikletle bariyerlere çarpan Rus hayatını kaybetti. Rus turist Maksim Plotnikov (33) yönetimindeki 07 MC 631 plakalı motosiklet, Sivas- Kayseri kara yolu Polatpaşa köyü yakınlarında bariyerlere çarptı. Bu sırada motosikletten refüje düşen Plotnikov, yaşamını yitirdi. Cenaze, Şarkışla Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Motosiklette bulunan ve kazadan yara almadan kurtulan Plotnikov'un arkadaşı Aleksey B, Antalya'da yaşadıklarını, Gürcistan'a gitmek üzere yola çıktıklarını belirterek, "Viraja girdik ve o düştü." dedi.

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