Son Dakika | Sivas'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
01.04.2021 10:43
Son dakika haberine göre Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Geyikpınar köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Geyikpınar köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerin sosyal izolasyona geçmesini sağlamak amacıyla Geyikpınar köyünde 10 gün karantina kararı alındı.
Köye, giriş ve çıkışlar yasaklandı.
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