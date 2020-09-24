Son Dakika: Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika: Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Sivas'ın Suşehri ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılarak vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Suşehri ilçesine bağlı Yamaç köyünün 12 Eylül günü karantinaya alındığı anımsatıldı. Köyde sosyal izolasyonun sağlandığı belirtilen açıklamada, karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

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