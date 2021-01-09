Son dakika... Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika... Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı
09.01.2021 23:47
Edinilen son dakika gelişmesine göre Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılıp vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla ilçeye bağlı Yusufoğlan köyünün karantinaya alındığı anımsatıldı.
Köyde sosyal izolasyonun sağlandığı belirtilen açıklamada, karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.
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