Sivas'ın İmranlı ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 araçta hasar oluştu.
Sivas- Erzincan kara yolunun Hanköy mevkisinde soğuk hava nedeniyle yolda gizli buzlanma meydana geldi.
Buzlanma sonucu bölgede 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, polis aracı, kamyon ve 8 otomobil hasar gördü.
Bir kişinin hafif yaralandığı kaza nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 10 araç hasar gördü - Son Dakika