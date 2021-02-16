Son dakika! Sivas'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 5 araç hasar gördü - Son Dakika

Son dakika! Sivas'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 5 araç hasar gördü
16.02.2021 18:49
Son dakika haberi... Sivas'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araçta hasar oluştu.
Sivas'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araçta hasar oluştu.
Sivas- Erzincan kara yolu Otoyol Kavşağı'nda kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yolda gizli buzlanma meydana geldi.
Buzlanma sonucu bölgede 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 5 otomobil hasar gördü.
Bir kişinin hafif yaralandığı kaza nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.
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