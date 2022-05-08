Son dakika: Sivas'ta devrilen itfaiye aracının sürücüsü öldü - Son Dakika
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Son dakika: Sivas'ta devrilen itfaiye aracının sürücüsü öldü

08.05.2022 18:36
Son dakika: Sivas'ta devrilen itfaiye aracının sürücüsü öldü

Son dakika haber: Sivas'ın Hafik ilçesinde köyde çıkan yangına müdahaleye giderken itfaiye aracının devrilmesi sonucu hayatını kaybeden sürücü son yolculuğuna uğurlandı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde köyde çıkan yangına müdahaleye giderken itfaiye aracının devrilmesi sonucu hayatını kaybeden sürücü son yolculuğuna uğurlandı.

İlçeye bağlı Besinli köyünde bir evin çatısında çıkan yangına müdahale etmek için yola çıkan Hüseyin Torun (30) idaresindeki Hafik Belediyesine ait 58 BT 295 plakalı itfaiye aracı, Özen köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.

Sürücü Torun, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Torun'un cenazesi, ilçe hastanesi morgundan alınarak Hafik Hacı İzzet Örnek Merkez Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine, Torun'un ailesi, yakınları, Hafik Kaymakamı Kadir Algın, Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu ile mesai arkadaşları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Torun'un cenazesi ilçe mezarlığına defnedildi.

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Hisarcık, İtfaiye, Hafik, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Sivas'ta devrilen itfaiye aracının sürücüsü öldü - Son Dakika


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