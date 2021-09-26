Kazada 4 domuz telef oldu.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan S.I (25), G.A. (33), G.Ç. (40) ve T.Ç. (16) yaralandı.

Sivas 'ta bir otomobilin yoldaki domuz sürüsüne çarptıktan sonra karşı şeritten gelen başka bir otomobille çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika... Sivas'ta domuz sürüsünün neden olduğu trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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