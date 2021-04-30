Son dakika! Sivas'ta eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sivas'ta eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Şarkışla Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürçayır beldesinde A.Y.G'nin KADES yardım çağrısı üzerine harekete geçti.
Ekipler, telefonunu düşürdüğü gerekçesiyle kızını ahıra kilitlediği, eşini ve çocuklarını darbettiği öne sürülen İ.Y'yi gözaltına aldı.
Jandarma ekipleri, talebi üzerine anne ve 4 çocuğunu Kütahya'da yaşayan kardeşinin yanına gönderdi.
Şüpheli İ.Y. hakkında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında "3 ay süre ile uzaklaştırma" kararı verildi.
Kaynak: AA
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