Son dakika! Sivas'ta eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şüpheli İ.Y. hakkında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında "3 ay süre ile uzaklaştırma" kararı verildi.

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