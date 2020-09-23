Sivas'ta gümrük kaçağı 141 kol saati ele geçirildi - Son Dakika

SİVAS'ta polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 141 kol saati ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren ve gümrük kaçağı kol saati satışı yaptığı tespit edilen 4 iş yerinde mahkeme kararıyla arama yaptı. Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 60 bin lira olan 141 gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi. Saatlere el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.