Sivas'ta Gümrük kaçağı 7 telefon ele geçirildi - Son Dakika

Sivas'ta polis ekipleri tarafından kaçakçılığı önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 7 gümrük kacağı cep telefonu ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri kaçakçılık olaylarını önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri, kent merkezinde ikamet eden yabancı uyruklu şahısların il dışından kargo yoluyla temin ettikleri gümrük kaçağı cep telefonlarının satışını yaptıkları bilgisini aldı. Ekipler, tarafından şahısların iş yerine yapılan operasyonda 4'ü akıllı telefon olmak üzere toplamda 7 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 yabancı uyruklu şahsa "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet" suçundan gerekli yasal işlem yapıldı. - SİVAS