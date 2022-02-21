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Son Dakika | Sivas'ta işçi servis minibüsü otomobille çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı (2) - Son Dakika

Son Dakika | Sivas'ta işçi servis minibüsü otomobille çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı (2)

21.02.2022 19:39
Son Dakika | Sivas'ta işçi servis minibüsü otomobille çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADIKazada sıkıştığı otomobilin içerisinden ağır yaralı olarak çıkarılarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü Cengiz Çevikoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

Kazada sıkıştığı otomobilin içerisinden ağır yaralı olarak çıkarılarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü Cengiz Çevikoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevikoğlu'nun cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu. Tedaviye alınan diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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Son Dakika | Sivas'ta işçi servis minibüsü otomobille çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı (2) Son Dakika | Sivas'ta işçi servis minibüsü otomobille çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı (2) Dereye yuvarlanan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı Dereye yuvarlanan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 12 yaralı Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 12 yaralı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Sivas'ta işçi servis minibüsü otomobille çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Sivas'ta işçi servis minibüsü otomobille çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı (2) - Son Dakika
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