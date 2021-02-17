Son dakika! Sivas'ta jandarma ekipleri gebe inek için seferber oldu - Son Dakika

Sivas'ın Zara ilçesinde, yoğun kar yağışı dolayısıyla yolu kapanan köydeki gebe inek, jandarma ve karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla köye ulaştırılan veteriner hekimin yardımıyla doğum yaptı.

İlçeye yaklaşık 23 kilometre uzaklıkta bulunan Yarağıl köyü muhtarı, İlçe Jandarma Komutanlığını telefonla arayarak, köyde gebe bir ineğin doğumu için veterinere ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Jandarmanın haber verdiği Zara İlçe Özel İdaresi ekipleri, iş makinesiyle yolu açtı, jandarma aracı, veterineri köye ulaştırdı.

Gebe inek, veteriner kontrolünde sağlıklı şekilde doğumunu gerçekleştirdi.