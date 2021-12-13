Son dakika: Sivas'ta kaçan şüphelinin neden olduğu kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Sivas'ta bir kızı alıkoyduğu ihbarı yapılan ve "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelinin neden olduğu kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, polise, Y.A'nın (27), S.D'yi (26) 58 BV 087 plakalı otomobil içerisinde alıkoyduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine polis ekipleri aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan Y.A. ile polisler arasında bir süre kovalamaca yaşandı.

Y.A'nın kullandığı otomobil, Saitpaşa Caddesi Karaağaç Köprüsü üzerinde polis aracına çarptı.

Kazada şüpheli Y.A, S.D. ile ekip aracında bulunan polis memurları O.D. ve F.K. yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.