Son dakika! Sivas'ta, koronavirüs hastalarına evde denetim - Son Dakika

SİVAS'ta polis ekipleri koronavirüs testleri pozitif çıkan ve evde gözlem altında tutulan hastaları denetleyerek, uymaları gereken kurallar hakkında bilgilendirmede bulunuyor.

Kentte son günlerde koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte polis ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda koronavirüs testleri pozitif çıkan ve durumu iyi olup, evde gözetim altında tutulan hastaların denetimleri de polis tarafından gerçekleştiriliyor. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri özel kıyafetlerini giyerek testleri pozitif çıkan hastaları evlerinde ziyaret ediyor. Hastaların karantina kurallarını ihlal edip etmediklerini kontrol eden ekipler, hastalara uymaları gereken kuralları hatırlatıyor. Karantina kurallarını ihlal edenlere ise İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince cezai işlem uygulanıyor.