Son dakika: Sivas'ta köy ve beldelerdeki ilkokul ve ortaokullarda 5 gün yüz yüze eğitim kararı - Son Dakika

Sivas'ta köy ve kasabalardaki ilkokul ve ortaokullarda, 5 gün yüz yüze eğitime başlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Salih Ayhan başkanlığında toplanarak yüz yüze eğitimle ilgili bazı kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarına göre riskli olarak değerlendirilen yerleşim yeri olmadığından, il genelindeki tüm köy ve beldelerde ilkokul ve ortaokul kademesindeki okullarda (Çayboyu İlk-Ortaokulu, Şehit Adem Koç İlk-Ortaokulu, Uzuntepe İlk-Ortaokulu ve birleştirilmiş sınıflarda, ayrıca köy ve beldelerdeki ilkokul ve ortaokul özel eğitim sınıfları, köy ve kasabalardaki ilkokul, ortaokul özel eğitim okulları da dahil olmak üzere) 12 Ekim'den itibaren 5 gün olarak eğitim ve öğretime başlanmasına karar verildi." ifadeleri yer aldı.

Kovid-19 vaka sayılarına göre riskli olarak değerlendirilen yerleşim yeri olmadığından, Sivas Bilim ve Sanat Merkezinin sağlık bilgisi kurallarına riayet ederek normal eğitimine devam edeceği aktarılan açıklamada, Yakupoğlan İlkokulu ve Ortaokulu'nda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak sabahçı ve öğlenci olmak üzere iki grup halinde kararın alındığı tarihten itibaren 5 gün olarak eğitim ve öğretime başlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, il genelinde eğitim-öğretim hizmeti veren yatılı bölge okullarında, yüz yüze eğitim olmadığı haftanın diğer günlerinde de talep eden öğrencilerin yurtlarda barınabileceği, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki yatılı bölge okullarının bütün sınıf seviyelerinde haftanın 5 günü yüz yüze eğitim yapılacağı bildirildi.