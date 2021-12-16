Sivas'ın Zara ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Alkol aldıktan sonra rahatsızlanan ve Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan C.A. (63) yoğun bakımdaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

C.A'nın cenazesi hastane morguna konuldu.

İlçede metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Ş.D. (32) ve G.K. (42) kaldırıldıkları hastanelerde, B.İ. (62) ise yalnız yaşadığı evinde hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.P. (54), E.Ş. (45) ve Y.K'nin (50) yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.

Ö.Y. (45), M.K. (47) ve O.U. (41) ise tedavilerinin ardından bugün taburcu edildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca Zara'da el yapımı alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden A.U. (58) İ.A. (37) ve İ.V.D. (39) "olası kast ile öldürme" ve "kaçakçılık" suçlarından tutuklanmıştı.