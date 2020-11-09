Son dakika! Sivas'ta otomobilin teker kısmına sıkışan yavru kediler kurtarıldı - Son Dakika

İftaiye ekipleri yaptıkları incelemede yavru kedilerin aracın tekerleği ve jantı arasına sıkıştığını belirledi.

Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilden kedi sesi duyan vatandaşlar Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Sivas 'ta park halindeki bir otomobilin tekerleği ile jantı arasına sıkışan 2 yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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