Sivas'ta park halindeki bir otomobilin tekerleği ile jantı arasına sıkışan 2 yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilden kedi sesi duyan vatandaşlar Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
İftaiye ekipleri yaptıkları incelemede yavru kedilerin aracın tekerleği ve jantı arasına sıkıştığını belirledi.
Yavru kediler tekerin sökülmesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Sivas'ta otomobilin teker kısmına sıkışan yavru kediler kurtarıldı - Son Dakika