Parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan kişinin imdadına itfaiye yetişti - Son Dakika
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Parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan kişinin imdadına itfaiye yetişti

02.05.2021 22:59

Sivas'ta parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan kişinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Sivas'ta parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan kişinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Enes Koçak (18), parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca Numune Hastanesine giderek yardım istedi.

Bilgi verilmesi üzerine hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yüzüğü çıkarmak için spiral kesme makinesinin minyatürü olan ve yüzük kesme aparatı diye adlandırılan motorlu alet ve makas yardımıyla yüzüğü keserek çıkardı.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan kişinin imdadına itfaiye yetişti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan kişinin imdadına itfaiye yetişti - Son Dakika
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