İtfaiye ekipleri, yüzüğü çıkarmak için spiral kesme makinesinin minyatürü olan ve yüzük kesme aparatı diye adlandırılan motorlu alet ve makas yardımıyla yüzüğü keserek çıkardı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan kişinin imdadına itfaiye yetişti - Son Dakika

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