Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla Sivas'ta şehitlik ziyaret edildi.
Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve teşkilat mensupları, Yukarı Tekke'deki Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.
Ayhan ve beraberindekiler dua edilmesinin ardından şehit polislerin kabirlerine karanfil bıraktı.
Vali Ayhan, şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Sivas'ta Polis Haftası'nda şehitlik ziyaret edildi - Son Dakika