Son dakika! Sivas'ta Polis Haftası'nda şehitlik ziyaret edildi - Son Dakika
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Son dakika! Sivas'ta Polis Haftası'nda şehitlik ziyaret edildi

08.04.2022 12:19
Son dakika! Sivas'ta Polis Haftası'nda şehitlik ziyaret edildi

Edinilen son dakika haberine göre Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla Sivas'ta şehitlik ziyaret edildi.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla Sivas'ta şehitlik ziyaret edildi.

Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve teşkilat mensupları, Yukarı Tekke'deki Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

Ayhan ve beraberindekiler dua edilmesinin ardından şehit polislerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Vali Ayhan, şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

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Hilmi Bilgin, Polis, Sivas, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Sivas'ta Polis Haftası'nda şehitlik ziyaret edildi - Son Dakika


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