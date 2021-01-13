Son dakika... Sivas'ta salgın sürecinde mağdur olan esnafın destek başvuruları başladı - Son Dakika

Son dakika... Sivas'ta salgın sürecinde mağdur olan esnafın destek başvuruları başladı

13.01.2021 14:57
Son dakika... Sivas'ta salgın sürecinde mağdur olan esnafın destek başvuruları başladı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Sivas Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde mağdur olan esnafa verilecek 1500 liralık destek başvurularının başladığı bildirildi.

Sivas Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde mağdur olan esnafa verilecek 1500 liralık destek başvurularının başladığı bildirildi.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden (SESOB) yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'la mücadele kapsamında yayımlanan genelgedeki kriterlere uyan mağdur esnafın destekten yararlanması için müracaatları alınmaya başlandı.

Oda başkanı Beşir Köksal, Sivas Belediyesince 1500 liralık destek müracaatlarının alındığı Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ne giderek, başvuruları yakından takip etti.

Bilgileri eksik olan esnafa öncülük eden Köksal, sağlanacak desteğin zor durumda olan esnaf için çok önemli olduğunu belirtti.

Burada açıklama yapan Köksal, "Bu destekler esnafımıza zor gününde destek olmuştur. Bu süreçte bizlere destek olan yardım yapan Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Bilgin'e, başkan yardımcılarına, meclis üyelerine ve emek veren herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Esnaf ve Sanatkarlar, Esnaf, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Sivas'ta salgın sürecinde mağdur olan esnafın destek başvuruları başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, altyapı oyuncusu Arda Güler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı Son Dakika! Putin Moskova'daki Karabağ zirvesinin ardından Erdoğan'ı bilgilendirdi Rapid Wien Yusuf Demir için 10 milyon euro istiyor! Juventus'un niyeti ciddi Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu İbo Show'a davet edilen Tuğba Ekinci, program için yıllar önce giydiği elbiseyi diktirdi Balıklar ölmesin diye, suyu çekilen şelaleye hortumla su veriyor Tutuklanan genç, karakolun tuvalet penceresinden atlayarak ayağını kırdı Et ve kemik dolu çantanın bulunduğu olay yerinde bir çanta daha bulundu
Rus basını tarihi Dağlık Karabağ haritasını yayınladı! Azerbaycan ile Türkiye doğrudan birbirine bağlanıyor Rus basını tarihi Dağlık Karabağ haritasını yayınladı! Azerbaycan ile Türkiye doğrudan birbirine bağlanıyor         
15:53
Sumudica'nın ardından tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş'un da görevine son verildi Sumudica'nın ardından tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş'un da görevine son verildi         
15:40
Meksika'da kaliteli hizmet vermeyen Belediye Başkanı mahalleli tarafından ağaca bağlandı Meksika'da kaliteli hizmet vermeyen Belediye Başkanı mahalleli tarafından ağaca bağlandı         
15:24
İstanbul'da kar yağışının cuma gecesi saat 03.00-04.00 sularında başlaması bekleniyor İstanbul'da kar yağışının cuma gecesi saat 03.00-04.00 sularında başlaması bekleniyor         
15:00
Yetkili isimden yağ fiyatlarıyla ilgili vatandaşı kızdıracak açıklama: Yüzde 20'lik bir zam daha gelebilir Yetkili isimden yağ fiyatlarıyla ilgili vatandaşı kızdıracak açıklama: Yüzde 20'lik bir zam daha gelebilir         
14:48
Son Dakika! SinoVac'tan Türkiye'de de uygulanacak korona aşısıyla ilgili açıklama: Testler aşının güvenli ve etkili olduğunu kanıtlıyor Son Dakika! SinoVac'tan Türkiye'de de uygulanacak korona aşısıyla ilgili açıklama: Testler aşının güvenli ve etkili olduğunu kanıtlıyor         
13:38
Memur-Sen seyyanen zam talebini Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a iletti Memur-Sen seyyanen zam talebini Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a iletti         
12:37
Vücudunda unutulan kateter teli, 5 yıl sonra yapılan ameliyatla çıkarıldı Vücudunda unutulan kateter teli, 5 yıl sonra yapılan ameliyatla çıkarıldı         
12:35
Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş         
12:12
Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu         
11:53
Telefonuna gönderdikleri isimsiz e-postaya tıklayan kadını, ele geçirdikleri özel fotoğraflarıyla tehdit ettiler Telefonuna gönderdikleri isimsiz e-postaya tıklayan kadını, ele geçirdikleri özel fotoğraflarıyla tehdit ettiler         
11:52
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya yüzünden arasının açıldığı konuşulan arkadaşıyla bir araya geldi Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya yüzünden arasının açıldığı konuşulan arkadaşıyla bir araya geldi         
11:47
Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi         
10:45
Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı         
09:30
Yaşlı adam, boyu kadar balığı suya girerek eliyle yakalayıp kıyıya çıkardı Yaşlı adam, boyu kadar balığı suya girerek eliyle yakalayıp kıyıya çıkardı         
09:18
İsminden dolayı tartışmalara neden olan İsminden dolayı tartışmalara neden olan "Stalin Döner", açılışından bir gün sonra kapatıldı         
09:13
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı         
19:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2021 16:13:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Sivas'ta salgın sürecinde mağdur olan esnafın destek başvuruları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei