Son dakika... Sivas'ta sokak hayvanları için proje üreten polisler ödüllendirildi - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, "Sokak Hayvanlarına Sahip Çıkıyoruz" adlı proje kapsamında sokak hayvanları için ahşaptan kulübe ve kafesler yapan polislere başarı belgesi verildi.

Ulaş Kaymakamı Aparslan Sözen, Sivas Valiliği himayesinde başlatılan "Sivas için 700 Fikir 700 Proje" örnek proje yarışmasında "Sokak Hayvanlarına Sahip Çıkıyoruz" projesiyle derece alan emniyet personellerini makamında kabul etti.

Başarılarından dolayı Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz ve polis memuru İlker Özkan'ı tebrik eden Sözen, "Fikirleri hayata geçirmek emek ve inanç ister. Ülkemiz ve toplumumuza yararı ile yola çıkana her fikre saygımız ve desteğimiz artarak devam edecektir. Bizi birlikte ileriye götürecek olan beraber fikirler üretmektir. Sayın Valimiz Salih Ayhan'ın dediği gibi 'Bir fikir paylaşana bin selam olsun." ifadelerini kullandı.

Sözen, örnek proje yarışmasında üçüncülük elde eden Yılmaz ve Özkan'a başarı belgesi takdim etti.