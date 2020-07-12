Son dakika... Sivas'ta tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Kavganın ardından olay yerinde silahla ateş ettiği öne sürülen S.B'nin amcasının oğlu U.B. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayın ardından kaçan C.G. ise polis merkezi amirliğine teslim oldu.

Ağır yaralanan ve Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan S.B. ameliyata alındı.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.G. tabancayla S.B'ye ateş etti.

Yeşilyurt Mahallesi mandıralar bölgesinde S.B. (41) ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen C.G. karşılaştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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