Son Dakika: Sivas'ta tartıştığı kadın tarafından silahla vurulan kişi öldü - Son Dakika

Zanlının, fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığı iddiasıyla M.P'yi çıkan tartışmada vurarak öldürdüğü öne sürüldü.

K.A'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

M.P'nin cesedi otopsi için Kangal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, M.P'nin cesedini buldu.

Alınan bilgiye göre, Kangal İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden K.A. (42), tanıdığı M.P'yi Sivas- Malatya kara yolundaki 58 AAG 742 plakalı hafif ticari araçta başından silahla vurduğunu belirtti.

Sivas 'ın Kangal ilçesinde tartıştığı kadın tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 16:55

Kaynak: AA

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