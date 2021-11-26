Son dakika... Sivas'ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yayenen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.
Kaza, 21.30 sıralarında ilçeye 47 kilometre mesafedeki Sarıyar köyü girişinde meydana geldi. Akay Kara (21) yönetimindeki 58 YD 519 plakalı traktör sürücünün dikkatsizliği sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. Sünücü Akay Kara olay yerinde hayatını kaybederken yanında bulunan Ali Şahin (26) ise ağır yaralandı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Şahin ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: DHA
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