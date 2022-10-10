S.K. (46) yönetimindeki 38 AN 318 plakalı hafif ticari araç, Sivas- Kayseri kara yolunun Pınarbaşı Kavşağı'nda karşı yönden gelen V.K. (35) idarisindeki 01 Y 1656 plakalı otomobille çarpıştı. Bu arada C.E. (27) yönetimindeki 58 ADL 882 plakalı otomobil de V.K'nin aracına çarptı.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Şarkışla, Tragger, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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