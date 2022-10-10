Son dakika haber... Üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

10.10.2022 23:30

Son dakika haberi... Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

S.K. (46) yönetimindeki 38 AN 318 plakalı hafif ticari araç, Sivas- Kayseri kara yolunun Pınarbaşı Kavşağı'nda karşı yönden gelen V.K. (35) idarisindeki 01 Y 1656 plakalı otomobille çarpıştı. Bu arada C.E. (27) yönetimindeki 58 ADL 882 plakalı otomobil de V.K'nin aracına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü V.K. ile hafif ticari araçta bulunan S.T. (45), N.T. (42) ve H.T. (39) yaralandı.

Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hafif ticari araçta bulunanların, yakınlarının cenaze törenine katılmak üzere Kars'a gittikleri öğrenildi.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Şarkışla, Tragger, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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