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Son dakika! SİVAS'TA YOLCU OTOBÜSÜ KAMYONETLE ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 19 YARALI - Son Dakika

Son dakika! SİVAS'TA YOLCU OTOBÜSÜ KAMYONETLE ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 19 YARALI

08.01.2022 12:33

Edinilen son dakika haberine göre SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Kaza saat 05.00 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu üzerinde İmranlı ilçesi Kemreli köyü yakınlarında yaşandı. Gaziantep'ten Trabzon'a giden Kadir Çam yönetimindeki 46 KY 500 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 50 ER 706 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazanın etkisi ile kamyonet hurdaya dönerken, kontrolden çıkan otobüs ise yolun sol tarafındaki şarampole inip, ağaçlara çarparak durabildi. Otobüsün devrilmemesi olası faciayı önledi.

Kazada ilk belirlemelere göre, kamyonette bulunan sürücü ile birlikte yolcu Hasan Hüseyin Taşkıran (31) yaşamını yitirdi. Kazada otobüs şoförü Kadir Çam, muavin Mustafa Gürbüz ile yolcular Sibel Kaya, Zehra Yozoğulları, Talat Büyük, Damla Büyük, Mehmet Fatih Köroğlu, Ömer Aydın, Burak Yoksul, İrem Taştekin, Ahmet Mete Emiroğlu, Fatma Tuğçe Koçakütük, Soner Özdemir, Bakiye Yıldız ile otobüste bulunan Afgan yolcular Belkıs Rezai, Gholam Rasul, Fereshte, Omid ve Reyhan Hosseini yaralandı. Ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 3'ü ilk müdahalalerinin ardından Sivas kent merkezindeki hastarnelere sevk edildi. Kazada haytını kaybenlerin cenzeleri ile İmranlı Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Son dakika! SİVAS'TA YOLCU OTOBÜSÜ KAMYONETLE ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 19 YARALI
Son dakika! SİVAS'TA YOLCU OTOBÜSÜ KAMYONETLE ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 19 YARALI
Son dakika! SİVAS'TA YOLCU OTOBÜSÜ KAMYONETLE ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 19 YARALI

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Erzincan, İmranlı, Sivas, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! SİVAS'TA YOLCU OTOBÜSÜ KAMYONETLE ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 19 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! SİVAS'TA YOLCU OTOBÜSÜ KAMYONETLE ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 19 YARALI - Son Dakika
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