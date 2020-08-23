Son Dakika: Sivas'tan Giresun'a sel nedeniyle araç ve personel gönderildi - Son Dakika

Giresun'da meydana gelen sel nedeniyle Sivas'tan araç ve personel takviyesinde bulunuldu.

Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Giresun'da meydana gelen sel baskınına müdahale etmek üzere 8 arama ve kurtarma personeli, 2 adet 4x4 kurtarma aracı, 2 kepçe, 2 greyder ve tam donanımlı kurtarma aracı ile yeteri kadar teçhizatın bölgeye ulaştırıldığını belirtti.

Ayhan, selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Rabbim her türlü afet ve musibetten ülkemizi ve vatandaşlarımızı muhafaza etsin." ifadesini kullandı.