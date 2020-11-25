Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlardan ev ziyaretlerini kısıtlamasını istedi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Pandemi Kurulu haftalık olağan toplantısı, Sivas Valiliği Ek Bina Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Vali Ayhan, İl Hıfzıssıhha Kurulu için alınması gereken kararlarla ilgili tavsiye niteliğinde bazı hazırlıklar olduğunu belirtti.

Sivas genelinin analizini yaptıklarını aktaran Ayhan, "Dünya genelinde de ülkemizde de bir artış var, ilimizde de kısmi anlamda bir artış var. Hamdolsun bu artış sağlık teşkilatımızı sıkıntıya sokacak bir artış değil ama dikkatli olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan kış döneminde ev ziyaretlerini kısıtlamalarını ve bu konuda fedakarlık yapmalarını isteyen Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"İlçelerimiz ve merkez olmak üzere pazar yerleri, toplu taşıma, AVM'ler gibi yoğun olan alanlarda biraz daha denetimlerimizi artıracağız. Salgınla mücadeleyi sekteye uğratacak anlayışa ceza vermek açısından da gerekirse cezayı da vereceğiz. Vatandaşlarımızdan bu kış döneminde ev ziyaretlerini biraz daha kısıtlamalarını, bu konuda biraz daha fedakarlık yapmalarını, bu kışı daha dikkatli geçirmemiz gerektiğini özellikle onlardan istirham ediyoruz. Özellikle apartman yöneticilerine, apartmanlardaki hareketliliği biraz azaltmaları gerektiğini, bilgilendirme yapılması gerektiğini buradan söylüyoruz. Vatandaşlarımızdan ev ziyaretleri, toplu etkinlikler, programlar, cenaze merasimleri gibi konulara hassasiyet göstermelerini özellikle istirham ediyoruz."