DG Sivasspor, en son Al Qadisiyah forması giyen 28 yaşındaki forvet oyuncusu Leke James transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın.

UEFA Konferans Ligi'nde sahne almaya hazırlanan Sivasspor, transferde çalışmalarına devam ediyor. Sivasspor'un, en son Al Qadisiyah forması giyen Leke James transferini bitirmesi an meselesi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. James transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi.

Nijeryalı golcü kariyerinde toplam 222 maça çıktı ve 103 gol, 22 asistlik performans gösterdi. - SİVAS