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Son dakika | Sivasspor'da Serhiy Rybalka'nın sözleşmesi askıya alındı
6 saat önce
Kırmızı siyahlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;"Profesyonel futbolcularımızdan Serhiy Rybalka ile aramızdaki mevcut TFF profesyonel futbolcu sözleşmesi, oyuncumuzun sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasından dolayı haziran ayına kadar geçici olarak askıya alınmıştır.
Kırmızı siyahlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Profesyonel futbolcularımızdan Serhiy Rybalka ile aramızdaki mevcut TFF profesyonel futbolcu sözleşmesi, oyuncumuzun sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasından dolayı haziran ayına kadar geçici olarak askıya alınmıştır."
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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:19
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