Son Dakika: Sivasspor, deplasmanda Villarreal'e 5-3 mağlup oldu
22.10.2020 23:50
Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor, İspanya'daki müthiş performansını puanla süsleyemedi. Yiğidolar, iki farklı geriye düştüğü maçı 3-3'e getirmesine rağmen son anlarda yediği gollerle sahadan 5-3 mağlup ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında temsilcimiz Sivasspor, etkili oynadığı maçta Villarreal'e 5-3 yenilmekten kurtulamadı.
Sivasspor'un 33. dakikada Olarenwaju Kayode, 43. dakikada Mustapha Yatabare ve 64. dakikada Max Gradel ile bulduğu goller puan için yeterli olmadı. Villarreal'in gollerini ise 13. dakikada Takefusa Kubo, 20. dakika Carlos Bacca, 57. dakikada Juan Foyth ile 74 ve 78. dakikalarda Paco Alcacer kaydetti. İspanyol ekibi, 37. dakikada bir de penaltı pozisyonundan yararlanamadı.
Sivasspor grubun ikinci maçında Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek.
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