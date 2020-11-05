Son Dakika: Sivasspor, evinde Karabağ'ı 2-0 mağlup etti
05.11.2020 22:42
Son dakika: Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde siftah yaptı. Azerbaycan ekibi Karabağ'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor, karşılaşmayı 2-0 kazandı ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında Demir Grup Sivasspor ile Karabağ karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada temsilcimiz, rakibini rahat geçti.
Kırmızı beyazlılara galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Caner Osmanpaşa ve 88. dakikada Kayode kaydetti. Bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini alan Yiğidolar, 3 puanla haftayı tamamladı. Üçüncü maçında da mağlup olan Karabağ ise henüz puanla tanışamadı.
Temsilcimiz Sivasspor, grubun dördüncü maçında Karabağ ile karşılaşacak ve mücadele 26 Kasım Perşembe günü 20.55'te oynanacak.
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