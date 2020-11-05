Son Dakika: Sivasspor, evinde Karabağ'ı 2-0 mağlup etti - Son Dakika

Son Dakika: Sivasspor, evinde Karabağ'ı 2-0 mağlup etti

05.11.2020 22:42
Son Dakika: Sivasspor, evinde Karabağ'ı 2-0 mağlup etti, System.String[]

Son dakika: Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde siftah yaptı. Azerbaycan ekibi Karabağ'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor, karşılaşmayı 2-0 kazandı ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında Demir Grup Sivasspor ile Karabağ karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada temsilcimiz, rakibini rahat geçti.

Kırmızı beyazlılara galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Caner Osmanpaşa ve 88. dakikada Kayode kaydetti. Bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini alan Yiğidolar, 3 puanla haftayı tamamladı. Üçüncü maçında da mağlup olan Karabağ ise henüz puanla tanışamadı.

Temsilcimiz Sivasspor, grubun dördüncü maçında Karabağ ile karşılaşacak ve mücadele 26 Kasım Perşembe günü 20.55'te oynanacak.

Son Dakika: Sivasspor, evinde Karabağ'ı 2-0 mağlup etti

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Son Dakika Spor Son Dakika: Sivasspor, evinde Karabağ'ı 2-0 mağlup etti - Son Dakika Spor


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