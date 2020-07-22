Son Dakika: Sivasspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'de sezonun son maçında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından kuvvet çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

