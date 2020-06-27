Son dakika! Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Isınma hareketleriyle başlayan idman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

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