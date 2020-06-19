Son dakika... Sivasspor, Konyaspor hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor

- Sivasspor, Konyaspor hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor

SİVAS - Süper Lig'in 28. hafta maçında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamada; teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman saat 10.30'da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdüğü belirtildi. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanın ardından 15.00'te havayolu ile Konya'ya giderek kampa girecek. Konyaspor ile Sivasspor 21 Haziran Pazar günü 21.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda karşılaşacak ve mücadelede Halil Umut Meler görev yapacak.