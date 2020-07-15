Son Dakika | Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz'dan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

Son Dakika | Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz'dan 15 Temmuz mesajı

Son dakika haberi: Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayasofya Camii önündeki 15 Temmuz koreografisi izleyenleri mest etti
CHP çoklu baro kanununu Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı

Otyakmaz, mesajında, hain terör örgütü FETÖ tarafından milletin iradesi hiçe sayılarak darbe girişiminde bulunulduğunu, vatansever milletin ve güvenlik güçlerinin gösterdiği onurlu ve kararlı duruşla hainlerin kısa bir sürede yenilgiye uğratıldığını belirtti.

Gözlerini kırpmadan milletin üzerine ateş edenlere karşı elde edilen zaferin 4. yıl dönümü olduğunu aktaran Otyakmaz, "Devletimize ve bayrağımıza olan bağlılığımızı tüm dünyaya haykıran aziz milletimiz şunu bir kez daha göstermiştir ki ülkemizin bekasına, huzuruna ve birliğine kast eden tüm hain odakların karşısında her daim dimdik duracağız." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gecesi ve sonrasında Sivaslıların haftalarca kent meydanında demokrasi nöbetiyle vatanına, milletine ve bayrağına kararlı bir şekilde sahip çıktığını, millet olmanın ne demek olduğunu tüm hainlere gösterdiğini vurgulayan Otyakmaz, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyetine karşı yapılan bu alçak girişimler hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. 15 Temmuz gecesi gösterdikleri kahramanlıkla adlarını tarihe yazdıran tüm şehitlerimizi rahmetle, canlarını ortaya koyan şanlı gazilerimizi minnetle anıyoruz. 15 Temmuz destanımız kutlu olsun. Allah, ülkemizin ve milletimizin birlik ve bütünlüğünü her zaman daim kılsın."

Mecnun Otyakmaz, Sivasspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz'dan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:16 Ayasofya Camii önündeki 15 Temmuz koreografisi izleyenleri mest etti 17:40 Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı 17:10 Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı 16:55 Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi 16:51 Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı 16:49 Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı 16:49 TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 16:13 Marmaris'te 15 Temmuz darbe girişiminde çatışmanın yaşandığı iki oda korunuyor 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Ayasofya Camii önündeki 15 Temmuz koreografisi izleyenleri mest etti
18:16
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
17:40
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
17:10
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
16:55
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
16:51
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
16:49
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
16:23
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 19:03:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz'dan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]