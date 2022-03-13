Sivasspor ligde 9. kez kazandı - Son Dakika
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Sivasspor ligde 9. kez kazandı

13.03.2022 18:50
Sivasspor ligde 9. kez kazandı

Adana Demirspor müsabakasını 3-2 kazanan Sivasspor, bu sezonki dokuzuncu galibiyetini elde etti.

Adana Demirspor müsabakasını 3-2 kazanan Sivasspor, bu sezonki dokuzuncu galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor'a konuk oldu. Sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde dokuzuncu kez 3 puan sevinci yaşamış oldu. Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 10 mağlubiyet ve 10 beraberlik elde etti.

Sivasspor, ligin 6. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerken, 7. haftada da evinde Karagümrük'ü 4-0 mağlup etmişti. Kırmızı-beyazlılar, 14. haftada Hatayspor'u 4-0, 15. haftada Alanyaspor'u 1-0, 16. haftada Galatasaray'ı 1-0, 17. haftada Kasımpaşa'yı 3-1, 20. haftada Konyaspor'u 1-0'lık skorlarla geçti. Sivas ekibi, 25. haftada ise Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etmişti.

Kırmızı-beyazlı takım, gelecek hafta sahasında Altay ile karşı karşıya gelecek.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor ligde 9. kez kazandı

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sivasspor ligde 9. kez kazandı - Son Dakika
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