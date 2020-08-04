İspanyol futbolcu Felix, Medicana Sivas Hastanesi'nde ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 07:05

Kaynak: İHA

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