Son Dakika: Sivasspor'un yeni transferi Olarenwaju Kayode sağlık kontrolünden geçirildi

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Olarenwaju Kayode, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kayode, kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Futbolcunun sağlık kontrolü, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.