Son dakika: Siverek'te, TIR'ın çarptığı çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın çarptığı 3 yaşındaki Mehmet Az, ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Şeyhmus Demir yönetimindeki 21 TD 050 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Az'a çarptı. Ağır yaralanan küçük Mehmet, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Acil Servis'te müdahale edilen çocuk, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Şanlıurfa'ya sevk edildi. TIR sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.